Koox hubaysan oo qabsatay ceelashii saliidda ee Yaman

News DeskDecember 4, 2025
Qaar ka tirsan ciidammada Yemen ee taageersan Golaha Koonfurta ee Ku-Meelgaadhka ah ayaa ku dhawaaqay in ay la wareegeen, aroornimadii Khamiista, goobaha ay leeyihiin shirkadaha saliidda ee ku yaalla aagga Al-Musaila ee gobolka Xadramowt, kaddib hawlgallo militari oo ka dhacay aagga shidaalka ee dalkaasi.

Ciidammada ayaa bayaan ay warbaahinta maxalliga ah soo xigatay ku sheegay in tallaabadan ujeeddadeedu tahay “sugidda ammaanka xarumahaasi” iyo ka hortagga wax kasta oo khatar ah oo suuragal ah.

Arrintan ayaa timid kaddib markii ciidammo ka tirsanaa Isbahaysiga Qabaa’ilka Xadramowt ay ka baxeen goobahoodii ku yaallay aaggaasi, taas oo ka dambaysay iska horimaadyo kooban oo ka dhacay halkaasi.

