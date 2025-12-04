Carruurta dhiman karta sannadkan oo la sheegay in tiradoodu ay korodhay
Hay’adda Gates Foundation ayaa sheegtay in ku dhawaad laba boqol oo kun oo carruur ah ay u dhiman karaan ka hor inta aanay gaadhin shan sano jir sannadkan, marka la barbar dhigo sannadkii la soo dhaafay ee 2024-kii.Hay’addu waxa ay ku sababaysay caawimaaddii dhinaca caafimaadka oo hoos u dhacay waxa kale oo ay warbiixintu sheegtay in dalal badan ay wajahayaan korodhka xanuunnada duummada iyo HIV-ga.Tani waa korodhkii ugu horreeyay ee la saadaaliyo ee dhimashada carruurta lagaga hortagi karo tan iyo bilowgii qarnigan.