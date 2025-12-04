Australia oo carruurta ka joojisay isticmaalka baraha bulshada qaarkood
Shirkadda Meta ayaa billowday in ay carruurta Australia ee ka yar 16 jir ka joojiso adeegyada Instagram, Facebook iyo Threads, toddobaad ka hor inta aanu dhaqan gelin xayiraadda baraha bulshada ee ka dhanka ah dhallinyarada.
Dhallinyarada da’doodu u dhaxayso 13 ilaa 15 sano ayaa markii ugu horraysay lagu wargeliyay in akoonnadooda la xidhayo laga bilaabo afarta Diseembar.
Tallaabadan ayaa la filayaa in ay saameyso qiyaastii 150,000 oo adeegsdada Facebook iyo 350,000 oo isticmaala Instagram-ka.
Sharcigan ay Australia soo rogtay oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah dunida oo dhan ayaa dhaqan gelaya 10-ka Diseembar, iyadoo shirkadaha laga qaadi karo ganaaxyo gaadhaya ilaa 49.5 milyan oo doollar haddii ay ku guuldaraystaan in ay qaadaan tallaabooyin macquul ah oo looga hor istaagayo carruurta ka yar 16 jir in ay adeegsadaan barahaas