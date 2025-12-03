Trump oo bixiyay amar ka dhan ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalkiisa
Maamulka Trump ayaa ku amray Hay’adda Socdaalka iyo Kastamka Maraykanka (ICE) in ay bartilmaameedsato muhaajiriinta Soomaaliyeed ee aan sharciyad haysan ee ku nool magaaloyinka mataanaha ah , sida uu qof arrimahan la socday u sheegay CBS News Talaadadii.
Boqolaal qof ayaa la filayaa in la beegsado marka hawlgalku bilowdo usbuucan, sida uu sheegay mas’uulka. Wargeyska The New York Times ayaa markii hore warbixintan baahiyay.
Sida ay sheegeen hoggaamiyeyaasha deegaanka, waxaa halkaas ku nool qiyaastii 80,000 oo qof oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, ayna intooda badan yihiin muwaadiniin Maraykan ah.
Maamulka Trump ayaa adkeeyay tallaabooyinkiisa ka dhanka ah muhaajiriinta kadib toogashadii laba askari oo ka tirsan ciidamada Ilaalada Qaranka oo ka dhacday Washington DC toddobaadkii hore.
Sarah Beckstrom, 20 jir ahayd ayaa mar dambe u geeriyootay dhaawicii iyadoo Andrew Wolfe, oo ah 24 ah, uu si daran u dhaawacmay.Ninka lagu tuhunsan yahay, oo la xiray laguna soo oogay dacwad dil ah, wuxuu ka soo jeedaa Afgaanistaan.