Mareykanka oo muwaadiniinta dhowr dal ka mamnuuci doona dalkiisa iyo sababta

News DeskDecember 3, 2025
1 minute read

Xoghayaha Amniga Gudaha Mareykanka Kristi Noem ayaa sheegtay inay soo saari doonto mamnuucid safar oo ka dhan ah dhowr dal oo ay ku eedeysay inay “ku soo daabuleen” Mareykanka falal-dambiyeedyo”.

Noem oo Isniintii warkaan ku qortay baraha bulshada ayaa sheegtay inay la kulantay Madaxweynaha Donald Trump, isla markaana ay go’aansatay inay soo jeediso “in gebi ahaanba la mamnuuco safarka dal kasta oo la sheegay inuu dalkayaga ku soo daad-gureeyo horey u soo gaystay dambiyo dil, dadka aan shaqeysan, iyo kuwa ku tiirsan gargaarka dowladda.”

Trump iyo Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa markaas kadib qoraalka Noem ku bahaiyay baraha bulshada ee ay adeegsadaan.

Weli lama cad in dalalka ay mamnuuciddu saamayn doonto, iyo goorta ay dhaqan gali karto tallaabadaas. Wasaaradda Amniga Guduhu waxey u sheegtay BBC-da inay dhawaan ku dhawaaqi doonaan liiska

