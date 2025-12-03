Duqa Minneapolis oo u jawaabay Trump, Soomaalida-na taageeray

News DeskDecember 3, 2025
Less than a minute

Duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey, oo ka jawaabayay warbixin lagu daabacay wargeyska The New York Times oo sheegeysay in ciidamo federal ah oo ka socda, Laanta Socdaalka Mareykanka la geeyay magaaladiisa ayaa sheegay in Soomaalida uu jeclyahay oo uu garab taaganyahay, xilligan ay wajahayaan culeysyo kaga imaanaya mamaulka Trump.

Wuxuu sheegay in dad ka badan 80,000 oo Soomaali ah oo ah muwaadiniin ay ku suganyihiin gobolka Minnesota, isagoo intaa ku daray in xitaa boolis Soomaali ah ay ammaanka ka qayb qaadanayaan.

Wuxuu ugu baaqay dadka in aysan albaabada ka furin askarta guryaha tageysa, arrintaasi oo argagax ku beertay bulshada.

News DeskDecember 3, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Dagaalka Suudaan oo Bulaaliyay Suuqa Hubka iyo Shabakadaha Calooshood-u-shaqeystayaasha

December 3, 2025

Wasiirka Dawldaha Hoose Iyo Horumarinta Magaalooyinka Oo Kormeer Shaqo Ku tagay Arabsiyo

December 3, 2025

Wasaaradda Waxbarashada ayaa shaacisay waqtiga laqaadi doono Imttixaanka farsamada gacanta

December 3, 2025

Xukuumadani Waa Xukumadii Dhismaha Iyo Dhamaystirka” Guddoomiyaha Gobolka Gabiley

December 3, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker