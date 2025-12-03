Duqa Minneapolis oo u jawaabay Trump, Soomaalida-na taageeray
Duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey, oo ka jawaabayay warbixin lagu daabacay wargeyska The New York Times oo sheegeysay in ciidamo federal ah oo ka socda, Laanta Socdaalka Mareykanka la geeyay magaaladiisa ayaa sheegay in Soomaalida uu jeclyahay oo uu garab taaganyahay, xilligan ay wajahayaan culeysyo kaga imaanaya mamaulka Trump.
Wuxuu sheegay in dad ka badan 80,000 oo Soomaali ah oo ah muwaadiniin ay ku suganyihiin gobolka Minnesota, isagoo intaa ku daray in xitaa boolis Soomaali ah ay ammaanka ka qayb qaadanayaan.
Wuxuu ugu baaqay dadka in aysan albaabada ka furin askarta guryaha tageysa, arrintaasi oo argagax ku beertay bulshada.