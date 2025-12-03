𝐊𝐡𝐚𝐥𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐋𝐚𝐠𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐢𝐡𝐢𝐢 𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐇𝐮𝐛-𝐐𝐚𝐚𝐝𝐚𝐬𝐡𝐨 𝐋𝐚𝐠𝐮𝐦𝐚 𝐒𝐚𝐱𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐨, 𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐮𝐧𝐚 𝐰𝐚𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐲 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐚𝐚𝐛𝐨 𝐋𝐚𝐠𝐮 𝐐𝐚𝐧𝐜𝐢 𝐤𝐚𝐫𝐨 𝐐𝐚𝐚𝐝𝐝𝐚𝐚!
Waxa saacadihii u dambeeyay lagu arkayey Baraha Bulshada dhalinyar hub sidata oo sheegaya in ay ka gadoodeen dhacdadii dhawaan lagu carqaladeeyay oo Madaxweynihii hore 𝐌𝐮𝐮𝐬𝐞 𝐁𝐢𝐢𝐱𝐢 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢 Maddaarka Hargeysa.
Dhalinyartaa waxa aan leeyahay: inkasta oo la fahmi karo cadhada iyo dareenka uu keenay arrinkaasi, haddana hub qaadashadu waa ficil si cad uga hor imanaya shuruucda iyo xeerarka dalka, mana aha dhaqan waafaqsan milgaha bulshada deegaanka iyo sumcadda 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐦𝐮𝐝𝐝𝐨 𝟑𝟒 𝐬𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐡 𝐤𝐮 𝐝𝐡𝐢𝐬𝐚𝐧 𝐧𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐱𝐚𝐬𝐢𝐥𝐥𝐨𝐨𝐧𝐢.
Sidoo kale, hub loo qaato arrin la xidhiidha madaxweynihii hore oo dalka hoggaaminayay muddo toddoba sano ah, ku yimid cod dimuqraaddi ah, kuna wareejiyay xilka si dimuqraadi ah oo sharaf iyo sumcad u soo jiiday Somaliland waxa ay ku tahay dhaawac sharafta iyo karaamada madaxweynihii hore.
Falkii qaldanaa ee madaxweynihii hore lagula kacay waa arrin aynu kula xisaabtamayno xukuumadda talada haysa, gaar ahaan 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧𝐤𝐚, innaga oo raacayna dariiqa sharciga ah.
Waxa aynu xukuumadda ka sugaynaa raali gelin buuxda, baadhis madax-bannaan, la xisaabtan mas’uuliyiinta ku kacay falka noocan ah, iyo in ay qaaddo to tallaabooyin cad oo lagaga hortagayo in mar dambe ay soo noqdo arrin noocan ah.
𝐔𝐠𝐮 𝐝𝐚𝐦𝐛𝐚𝐲𝐧: 𝐈𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐢𝐝𝐡𝐚𝐚𝐡𝐝𝐨 𝐤𝐡𝐚𝐥𝐚𝐝𝐤𝐢𝐢 𝐤𝐚 𝐝𝐡𝐚𝐜𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐝𝐚𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐰𝐚𝐱𝐚 𝐥𝐚𝐠𝐮 𝐬𝐚𝐱𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐡𝐮𝐛 𝐥𝐚 𝐪𝐚𝐚𝐭𝐨 𝐰𝐚𝐚 𝐟𝐢𝐤𝐫𝐚𝐝 𝐤𝐡𝐚𝐥𝐝𝐚𝐧 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧, 𝐬𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝 𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 𝐢𝐲𝐨 𝐛𝐮𝐥𝐬𝐡𝐨 𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧𝐛𝐚.
Dr Cabdiweli Suufi Jibriil.