Fulinta Amarka Madaxwaynaha ee qiimo-dhimista laydhka Borama iyo Gabiley.

News DeskDecember 2, 2025
Less than a minute

 

Iyadoo la fulinayo amarka Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ee ku saabsanayd qiimo-dhimista korontadda magaalooyinka Borama iyo Gabiley, haddaba Waxa maanta Komishanka Tamarta Korontadda JSL soo saaray wareegto fulin ah.

Wareegtadani waxay caddaynaysaa in qiimaha halkii Kwh aanu ka badan karin qiimaha &0.59 cents bisha November, sida ku cad Wareegtadan fulinta ah.

Sidaa daraadeed, shirkadaha korontadda waxa la farayaa inay si buuxda u fuliyaan go’aankan, halka shacabka Borama iyo Gabiley lagu wargelinayo in aan laga qaadi karin biil koronto oo ka sarreeya qiimaha uu amray Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland.

 

News DeskDecember 2, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

“Gadiidka Madaxweyne hore Biixi in la rasaaseeyo ku talo-gal ayay ahayd.”Xildhibaan Cabdikariin

December 3, 2025

𝐊𝐡𝐚𝐥𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐋𝐚𝐠𝐚 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐢𝐡𝐢𝐢 𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐇𝐮𝐛-𝐐𝐚𝐚𝐝𝐚𝐬𝐡𝐨 𝐋𝐚𝐠𝐮𝐦𝐚 𝐒𝐚𝐱𝐢 𝐊𝐚𝐫𝐨, 𝐗𝐮𝐤𝐮𝐮𝐦𝐚𝐝𝐝𝐮𝐧𝐚 𝐰𝐚𝐚 𝐢𝐧 𝐚𝐲 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐚𝐚𝐛𝐨 𝐋𝐚𝐠𝐮 𝐐𝐚𝐧𝐜𝐢 𝐤𝐚𝐫𝐨 𝐐𝐚𝐚𝐝𝐝𝐚𝐚!

December 3, 2025

” Waxyeelo Ayay Shalay Iga Soo Gaadhay Madaarka , Madaxweyne Cirro Raali Galin Ha Bixiyo ‘ Siyaasi Bukhaari

December 2, 2025

Waraysi :- Wasiirkii hore ee Beeraha Somaliland Axmed Habane oo ka waramay xogta xaqiiqada ah ee Hay,adda pharo ee Mashruuca Banka Wajaale

December 2, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker