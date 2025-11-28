Kenya iyo Shiinaha oo maanta ku dhawaaqaya mashruuc cusub oo lagu dhisayo wadooyin waaweyn gudaha Kenya.
Kenya iyo labo shirkadood oo ay leedahay dawladda Shiinaha ayaa maanta oo Jimce ah daaha ka rogaya mashruuc ay ku kacayso $1.5 Bilyan kaas oo Kenya looga dhisi doono wadooyin waaweyn oo casri ah.
Sida ay soo werisay wakaaladda warrarka ee Reuters mashruucan ayaa soo gagabeynaya hakadkii uu ku jiray barnaamijka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Shiinuhu ka waday dalkan ku yaala Bariga Afrika.
Mashruuca, oo loo kala qaybiyay laba weji, waxaa maalgelin doona saaxiibbadda wadaaga, iyada oo loo marayo isku dhafka deynta iyo sinnaanta, waxaana la adeegsanayaa hannaan soo jiidanaya kaddib markii qaabka amaahda dhaqameed ee Shiinaha uu walaac ka muujiyay culeyska deynta uu leeyahay.
“Ma hayno meel kale oo aan lacag ku amaahano,” ayuu yiri Kefa Seda, oo ah Agaasimaha Guud ee waaxda iskaashiga dadweynaha iyo kuwa gaarka ah ee wasaaradda maaliyadda Kenya mar uu la hadlayay Reuters ka hor xafladda furitaanka rasmiga ah ee maanta dhacaysa.
Mashruucu wuxuu wanaajin doonaa marin muhiim ah oo isku xira dekedda Mombasa ee Kenya iyo gobolkeeda galbeed iyo wadamada deriska la ah sida Uganda, iyadoo la sii marayo Nairobi.