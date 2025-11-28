Dalalka Yurub oo ku dhiirigalinaya dhalinyarada inay ku biiraan ciidamaad, iyo mushaarka ay qaadanayan bishii?
Waddamada Yurub ee Ruushka u arka khatarta ugu weyn ee millatari ee xilligan ayaa dib u cusbooneysiinaya nidaamkooda milatari.
Dadaalka lagu doonayo in lagu soo celiyo ciidamada qalabka sida oo tiradooda la dhimay dagaalkii qaboobaa ka dib, ayaa mar kale soo laba kaclaysay.
Gaar ahaan, dhaqanka adeegga milatariga ee iskaa wax u qabso ah ama mutadhawicnimada ah ayaa sii kordhaya.
Waddankii ugu dambeeyay ee Midowga Yurub (EU) ee go’aamiyay dhaqangelinta dhaqankan dib u soo cusboonaday wuxuu ahaa Faransiiska.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal uu ka jeediyay xerada ciidamada Varces ee ku taal buuraleyda Alps ee Faransiiska ku yiri “Waxaan u baahannahay in ummaddu ay isu abaabusho si aan isu difaacno, una diyaargarowno, lana ixtiraamo”.
Hadafka nidaamkan cusub, oo faahfaahintiisa uu ku dhawaaqay Macron, ayaa ah mid lagu diiwaangalinayo 3,000 oo dhallinyaro ah laga bilaabo xagaaga 2026, 10,000 marka la gaaro 2030, iyo 50,000 marka la gaaro 2035.
Waxaa la filayaa in kuwa ugu biiraya si mutadhawicnimo ah milatari ay shaqeyn doonaan oo kali ah gudaha dalka Fransiiska.
Nidaamku wuxuu diiradda saari doonaa dhalinyarada da’doodu tahay 18 iyo wixii ka weyn, oo gali doona 10 bilood oo adeeg militariga ah. Lacagta mushaar ahaan loo siinayo bishii wxa ay noqon doontaa ugu yaraan €800 oo Yuuro.