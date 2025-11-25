Serbia oo sheegtay warshadda sifaynta saliidda (NIS) ee Ruuushku maamulo ay xirmayso
Madaxweynaha Serbia, Aleksandar Vucic ayaa sheegay inuu dalku haysto afar maalmood oo kali ah ka hor inta aan warshadda sifaynta saliidda ee NIS la khasbin inay xiranto. Warshadda waxaa inteeda badan iska leh Ruushka, sidaas awgeedna waxaa saaran cunaqabatayn Maraykanka.
Waxaa la joojiyay gaarsiinta saliidda ee sii mari jirtay tuubooyinka Croatia, waxaana wasiirka tamarta Serbia Dubravka Djedovic Handanovic ay sheegtay inay ka wada xaajoodeen keenista shidaal dheeri ah ee shirkadaha saliidda ee Hungary, Austria iyo Giriigga.
Washington ayaa milkiilayaasha Ruushka (gaar ahaan Gazprom) u qabatay saddex bilood inay ku helaan iibsade cusub.
NIS ayaa soo saartay in ka badan 80 boqolkiiba batroolka iyo naaftada Serbia iyo ku dhowaad dhammaan shidaalka diyaaradaha iyo kuwa culus.