𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐒𝐚𝐟𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐃𝐞𝐧𝐦𝐚𝐫𝐤
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa maanta Qasriga Madaxtooyada kulan istiraatiiji ah kula yeeshay Safiirka Dalka Denmark, Mudane Steen Sonne Andersen.
Madaxweynuhu waxa uu Safiirka iyo Dowladda Denmark uga mahad naqay taageerada joogtada ah ee ay Somaliland ka siiso dhinacyada horumarka, kaabeyaasha dhaqaalaha, hay’adaha dawliga ah, iyo taageerada farsamo ee ku wajahan hannaanka doorashoyinka iyo dimuqraadiyadda.
Madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xarriiqay in Jamhuuriyadda Somaliland ay ka go’an tahay sii xoojinta iyo balaadhinta xidhiidhka labada dal, gaar ahaan iskaashiga amniga, dhaqaalaha, adeegyada bulshada iyo barnaamijyada horumarineed.
Dhankiisa, Safiirka Dalka Denmark, waxa uu Madaxweynaha iyo Xukuumadiisa ku hambalyeeyay dedaallada nabadeed iyo horumarka wanaagsan ee laga gaadhay dhismaha nabadda iyo xasilinta Gobollada Bariga Somaliland, gaar ahaan magaalada Ceerigaabo.
Danjiruhu waxa uu hoosta ka xarriiqay in dawladdiisu ay sii wadi doonto taageerada ay Somaliland ka siiso xagga dhismaha nabadda, horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, iyo xoojinta hay’adaha muhiimka u ah maamul wanaagga.
Dhinaca kale, Safiirka Denmark waxa uu dul istaagay barnaamijyada horumarineed ee Denmark iyo hawlaha waaweyn ee ay ka waddo Somaliland. Waxa kale oo uu Madaxweynaha kala hadlay hab-sami-u-socodka arrimaha doorashooyinka iyo mashruuca dimuqraadiyadda ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Kulanka ayaa ku soo dhammaaday isfaham iyo in labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan arrimaha nabadda, xasilloonida iyo horumarka Gobolka Geeska Afrika.