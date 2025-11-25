𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐪𝐚𝐲𝐛-𝐠𝐚𝐥𝐚𝐲 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐐𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐗𝐚𝐥 𝐮 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐥𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐆𝐚𝐚𝐝𝐢𝐢𝐝𝐤𝐚.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa maanta ka qayb-galay Shirweynaha Qaran ee Xal u Helidda Mushkiladda Shilalka Gaadiidka oo ay si heer sare ah u soo qaban-qaabisay Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka.
Madaxweynuhu waxa uu mahad naqay madaxda sare ee Wasaaradda, shaqaalaha iyo ciidamada Nabad gelyada wadooyinka , isaga oo ku bogaadiyay hawsha culus ee ay Qaranka u hayaan. Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu u mahad naqay daneeyeyaasha iyo Hay’adaha Caalamiga ah ee Wasaaradda hawshan ka gacan siiyey.
Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in Shirkani yahay mid mudan in uu Qaranka JSL isugu yimaaddo, maadaama ay tahay arrin taabanaysa nafaha dadka, nabadgelyada waddooyinka, dhaqaalaha iyo mustaqbalka jiilka soo koraya.
Madaxweynuhu waxa uu caddeeyey in Shilalka Gaadiidku ay noqdeen Mushkilad Qaran, loona baahan yahay in laga yeesho talo mideysan, Qorshe Qaran, shuruuc adag iyo ka go’naansho dhab ah oo arrintan wax lagaga qabanayo.
Madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay bulshada Jamhuuriyadda Somaliland iyo dhammaan qaybaha Dawladda in bedbaadinta nolosha dadku ay tahay waajib Qaran oo leh mudnaanta koowaad.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu
Baaq Qaylo-dhaan ah iyo Gurmad degdeg ah oo la xidhiidha Abaaraha ba’an ee ka jira dhammaan Gobollada dalka uu u diray dhammaan Hay’adaha Dawladda, Saaxiibada Somaliland, Hay’adaha UN-ta, Ururrada Caalamiga iyo Kuwa Maxalliga ah, Ururrada Bulshada Rayidka ah, Ganacsatada reer Somaliland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jamhuuriyadda Somaliland gudaha iyo dibeddaba.
Madaxweynuhu waxa uu si dareen naxariis leh ugu baaqay in loo gurmado bulshada reer Somaliland ee ay Abaaruhu ku habsadeen, isaga oo sheegay in Xukuumaddu gargaarka Abaaraha ugu deeqday 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 $ ( 𝐇𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐥𝐲𝐚𝐧 𝐨𝐨 𝐃𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫).
Ugu dambayn, Madaxweynuhu waxa uu ballanqaaday in Xukuumaddu ay si degdeg ah u fulin doonto go’aamada iyo talooyinka ka soo baxa Shirweynaha, isla markaana laga dhigi doono Qorshe Qaran oo dhab ah oo wax laga qaadanayo Mushkiladda Shilalka Gaadiidka.