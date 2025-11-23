Masar oo eedeyn hor leh u jeedisay Itoobiya

News DeskNovember 23, 2025
Less than a minute

Masar ayaa hore ugu eedeysay Itoobiya dhammeystirka biyo-xireenkeeda iyadoo ku tilmaantay inay tahay tallaabo aysan cidna kala tashan.

Wasiirka Kheyraadka Biyaha iyo Waraabka Masar ayaa sheegay in Itoobiya ay biyo badan kusii deysay.

Qoraal degdeg ah oo ay shalay soo saareen ayay ku sheegeen in Itoobiya aysan xakameyn biyaha biyo-xireenkeeda GERD.

Taasna ay sababtay biyo badan oo kusoo fataha Masar.

Wax jawaab ah kama iman dhanka Itoobiya. Goor sii horreysay, si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Itoobiya ayaa sheegay in biyo-xireenka la xakameeyay.

News DeskNovember 23, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Maayirka New York oo ka badheedhay cashuurta dadka Maraykanka ah aan loo adeegsan hurinta dagaalada

November 23, 2025

Israa’iil oo 22 Falastiiniyiin ah ku dishay Qasa

November 23, 2025

“Difaaca Qaranku waa cibaado waana waajib inaan dalka ka difaacno beenta iyo borobogaandada…..

November 23, 2025

“KHatarta qofka iska qaata dawo aan dhakhtar kuu qorin iyo halista .Dr. Siciid ibraahim Gaana…

November 23, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker