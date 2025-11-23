Masar oo eedeyn hor leh u jeedisay Itoobiya
Masar ayaa hore ugu eedeysay Itoobiya dhammeystirka biyo-xireenkeeda iyadoo ku tilmaantay inay tahay tallaabo aysan cidna kala tashan.
Wasiirka Kheyraadka Biyaha iyo Waraabka Masar ayaa sheegay in Itoobiya ay biyo badan kusii deysay.
Qoraal degdeg ah oo ay shalay soo saareen ayay ku sheegeen in Itoobiya aysan xakameyn biyaha biyo-xireenkeeda GERD.
Taasna ay sababtay biyo badan oo kusoo fataha Masar.
Wax jawaab ah kama iman dhanka Itoobiya. Goor sii horreysay, si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Itoobiya ayaa sheegay in biyo-xireenka la xakameeyay.