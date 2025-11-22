Trump oo joojinaya barnaamijka ilaalinta kumeel gaarka (TPS) ee Soomaalida Minnesota

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay Jimcihii inuu si degdeg ah u joojinayo barnaamijka ilaalinta kumeel gaarka ah ee ka dhanka ah musaafurinta Soomaalida ku nool Minnesota.

‘’Koox Soomaali ah ayaa argagax galinaya dadka gobolkaasi weyn, waxaana la waayay balaayiin doolar,’’ ayuu Trump ku sheegay qoraal uu soo dhigay Trth Social.

‘’Aniga, ka madaxweynaha Maraykanka ahaan, halkan ayaan ku joojinayaa, iyada oo dhakhso loo dhaqan galinayo, barnaamijka ilaalinta ku meel gaarka ah (TPS) ee Soomaalida Minnesota,’’ ayuu yiri.

