Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed oo sheegay in ay Cambaarenayaan Boobka, Barakicinta iyo Dil Ka Dhacay Muqdisho
Sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo Madashu soo saartay, Cabdullaahi Cabdi Raage wuxuu ka mid ahaa dadka danyarta ah ee muddo dheer ku noolaa xaafaddaas, kuwaas oo wajahaya barakicin qasab ah iyo boob ay geysanayaan ciidamo dowladeed.
Madashu waxay sheegtay in wiilka lagu dilay isagoo isku dayaya inuu ka hadlo cadaaladdarrada iyo gurigiisa oo xoog looga saarayay.
Madasha Samatabixinta ayaa sidoo kale canbaaraysay xarigga iyo handadaadaha loo geystay sawir-qaade Cabdullaahi Maxamed Cali (Saawey) oo ka tirsan Warbaahinta Himilo, kaas oo loo xiray gudbinta xaqiiqooyinka la xiriira barakicinta ka socota magaalada.
Madashu Sidoo kale waxay cambaaraysay xarig sharci-darro ah oo lagu hayo Kamil Cabdi Macow oo ka tirsanaa shaqaalaha D/Hoose ee Xamar.
Bayaanka ayaa ku eedeeyay hay’adaha amniga inay jebiyeen sharciga, ayna adeegsadeen awood ka baxsan xeerka dalka, taas oo sababtay dilka iyo dhaawaca muwaadiniin aan waxba galabsan.
Waxaa Madasha ay ku baaqday in la joojiyo barakicinta qasabka ah, lana dhowro xuquuqda dadka shacabka ah iyo madax-bannaanida saxaafadda.
Ugu dambeyn Madasha Samatabixinta Soomaaliyeed waxay ugu baaqday Madaxweynaha DFS iyo madaxda amniga in ay tallaabo degdeg ah ka qaadaan saraakiisha ku lug leh falalka lagu sheegay boobka, barakicinta iyo xadgudubyada ka dhanka ah dadka danyarta ah, si loo soo celiyo kalsoonida shacabka iyo sumcadda qaranka.