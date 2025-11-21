Qarax ka dhacay dalka Pakistan

News DeskNovember 21, 2025
Less than a minute

Ugu yaraan 14 qof oo ay ku jiraan lix caruur ah ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad kimikada ah oo ku taal magaalada Faisalabad ee gobolka Punjab ee dalka Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen.

Afhayeenka kooxda samatabixinta Punjab Faaruuq Axmed ayaa sheegay in qaraxa uu dhacay subaxnimadii Jimcaha, waxaana qraxa ka dhashay qeybta wax kululeysa ee warshad oo ku taal deegaanka Malikpur ee Faisalabad.

Qaraxa ayaa sababay in ay dumaan saqafyada dhismayaal dhowr ah iyo guryo ku dhowaa warshada

News DeskNovember 21, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

DEG DEG : Khatar Somaliland Cagaha Kula Jirta oo La Soo Qarxiyaay

November 21, 2025

Maxkamadda Arusha oo dib u soo celisay Sagaalkii Xildhibaan ee Soomaaliya ku matali lahaa Baarlamanka Bulshada Bariga Afrika

November 21, 2025

“Yadoo cadaabaysa ayay muuqaal ka duubaysay…”Sheekh Siciid

November 21, 2025

”Nabada ceerigaabo mid guulaysata ilaahay ha ka dhigo…..” Sheikh Cabdiraxmaan Dheere

November 21, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker