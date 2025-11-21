kooxo hubaysan oo ka soo horjeedda Xamaas oo raadinaya door ay Qasa ku yeeshaan
Waxaa soo baxaya su’aalo degdeg ah oo ku saabsan kooxo hubaysan oo isku dayaya inay ka hortagaan Xamaas intii lagu jiray bilihii la soo dhaafay, kuwaas oo qaar ka mid ah ay Israaiil taageerto, sida uu dhowaan qirtay ra’iisul wasaaraha Israa’iil.
Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in xeeldheerayaal ka tirsan maamulka Falastiiniyiinta oo maamula qaybo ka mid ah Daanta Galbeed ee la haysto isla markaana siyaasiyan ula tartama Xamaas ay si qarsoodi ah u siinayaan taageero maleeshiyaadan.
Si kastaba ha ahaatee, kooxahan hubaysan mid kasta oo ku shaqeeya aagga uu u gaaro gudaha 53% dhulka Gaza ee ay hadda gacanta ku hayaan ciidammada Israa’iil laguma darin si rasmi ah qorshaha nabadda ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
Qorshahaasi wuxuu ku baaqayaa in la dhiso ciidamo caalami ah oo xasillinta iyo boolis Falastiini ah oo dhawaan la tababaro si ay u sugaan ammaanka Gaza marxaladda xigta ee heshiiska.
Mid ka mid ah maleeshiyada ugu waaweyn waxaa hoggaanka u haya Yaasir Abu Shabab, iyadoo ciidamadiisa caanka ahi ay ka howlgalaan meel u dhow magaalada Rafax ee koonfurta Gaza.
Mid ka mid ah fiidiyowyadii dhowaan lagu faafiyay baraha bulshada, ku-xigeenkiisa ayaa ka hadlay wada-shaqeynta Guddiga Nabadda hay’adda caalamiga ah ee loo xilsaaray maamulidda Gaza marka qorshaha la dhaqan geliyo.