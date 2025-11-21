Arday laga afduubtay Iskuul ku yaala Nigeria
Arday aan tiradooda la sheegin ayaa kooxo hubeysan ay ka afduubteen dugsi ay leeyihiin Catholic-ga oo ku yaalla bartamaha Nigeria, taasoo noqonaysa afduubkii labaad wax ka yar toddobaad gudihiis.
Weerarkii ugu dambeeyay ayaa lala beegsaday Iskuulka St Mary’s ee ku yaalla magaalada Papiri ee gobolka Niger, halkaasoo mas’uuliyiintu ay horey u amreen in si ku meel gaar ah loo xiro dhammaan iskuullada la seexdo sababo la xiriira khataro dhanka ammaanka ah oo sii kordhaya.
“Tirada saxda ah ee ardayda la afduubay weli lama xaqiijin iyadoo hay’adaha ammaanku ay wadaan qiimeynta xaaladda,” ayay mas’uuliyiinta gobolka Niger ku sheegeen hadal ay soo saareen.
Nigeria ayaa maalmihii la soo dhaafay wajaheysay mowjado weeraro ah oo soo cusboonaaday oo ay geysanayaan kooxo hubeysan, oo uu ku jiro afduub Isniintii 25 gabdhood oo iskuuley ah oo ku sugnaa dugsi la hoydo oo ku yaalla gobolka Kebbi.