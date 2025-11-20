Qaraar ka dhan ah Iraan oo la meelmariyay iyo Iraan oo ka jawaabtay
Qaraarka qabyada ah ee ay soo jeediyeen Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Maraykanku ee ka dhanka ahaa Iran ayaa lagu ansixiyey 19 cod oo taageero ah, 12 ka aamusay iyo saddex ka soo horjeesatay, intii lagu jiray fadhi caadi ah oo ay yeesheen Guddiga Fulinta ee Hay’adda Caalamiga ah ee Tamarta Atoomikada (IAEA). Sida ku xusan qaraarka, Iran waa inay Hay’adda si degdeg ah ugu wargelisaa xaaladda kaydka ee ay leedahay iyo uranium-ka la kobciyey.
Sida uu qaraarku sheegay, Iran waa inay sidoo kale bixisaa gelitaan buuxa oo kormeerayaasha IAEA ay ku tegi karaan goobaha nukliyeerka ee Iran ee ay weerareen Maraykanku iyo Israa’iil.
Iran horey waxay u sheegtay in ansixinta qaraarkan ay tahay “khalad weyn” waxayna sheegtay inaysan in ay jawaab ka bixi doonto.
Reza Najafi, wakiilka Iran u fadhiya Hay’adda Caalamiga ah ee Tamarta, ayaa xaqiijiyey in ka hor qaraarka Guddiga Fulinta ay u socdeen wadahadallo u dhexeeya Iran iyo hay’adda oo ku saabsan gelitaanka kormeerayaasha ee goobaha Iran ee la duqeeyey, balse “nasiib darro, qaraarku waxa uu leeyahay cawaaqib u gaar ah.”
Bilowgii kulanka joogtada ah ee Guddiga Fulinta IAEA, Rafael Grossi, Agaasimaha Guud ee hay’addan Qaramada Midoobay, ayaa sheegay in kormeerayaashu ay tahay inay “degdeg” ku caddeeyaan xaaladda kaydka uranium-ka la kobciyey ee Iran.