Itoobiya oo heshay qalab taariikhi ah oo Jarmalku ku xirnaa muddo 100 sano ah
Laba iyo toban farshaxan oo taariikhi ah ayaa si rasmi ah dib loogu celiyay Itoobiya ka dib markii ay haysteen qoys Jarmal ah in ka badan 100 sano.
Farshaxannadan oo markii hore laga soo ururiyey sannadihii 1920-aadkii waxaa iska soo ururiyey ergaygii Jarmalka ee wakhtigaas u fadhiyay Itoobiya Franz Weiss iyo xaaskiisa Hedwig, waxaana Arbacadii lagu wareejiyey machadka daraasaadka Itoobiya ee Jaamacadda Addis Ababa.
Ururintaas waxa ka mid ahaa taajaj, gaashaan iyo sawir-gacmeedyo, kuwaas oo dhammaantood loo tixgeliyey inay yihiin kuwo dhaqan ahaan iyo taariikh ahaanba muhiim u ah Itoobiya.
“Alaabtu wali waxay astaan u tahay xidhiidhka saaxiibtinimo ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya Jarmalka iyo Itoobiya,” ayuu yidhi Ergayga Jarmalka ee Itoobiya Ferdinand von Weyhe.