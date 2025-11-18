Dad Cumro u tagay Sacuudiga oo shil gaadhi ku geeriyooday

Saraakiisha dalka Hindiya ayaa sheegay in shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada Madiina ee dalka Sacuudiga ay dad ku dhinteen.

V.C Sajjanar, oo ah taliyaha booliiska magaalada Hyderabad ee koonfurta Hindiya, ayaa BBC-da laanteeda Telugu u xaqiijiyay in ugu yaraan 45 qof ay ku dhinteen.

Shilka ayaa waxaa ka badbaaday hal qof, kaas oo xaaladdiisu ay aad u liidato. Qunsuliyada Hindiya ee Jeddah ayaa sidoo kale xaqiijisay dhacdadan, balse ma aysan sheegin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay.

Qoraal ka soo baxay Qunsuliyadda ayaa lagu sheegay in Safaaradda Hindiya ee Riyaad iyo Qunsuliyadda guud ee Jeddah ay la xiriireen mas’uuliyiinta Sacuudiga ee arrimaha Xajka iyo Cumrada, iyo mas’uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin mas’uuliyiinta shirkadda bixisa adeegga gaadiidka ee xajka iyo Cumrada.

War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in mutadawiciin iyo kooxo Hindi ah oo ku nool Sacuudiga ay gaareen isbitaallada.

Ra’iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo wasiirka arrimaha dibadda S Jaishankar ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin dhacdadan.

