Ruushka oo weerary xaruumaha tamarta Ukraine
Weerar Ruushku ku qaaday magaalada dekedda koonfureed ee Odesa ee Ukraine ayaa sababay dab ka kacay goobaha dekedda iyo kaabayaasha tamarta, sida ay sheegeen hay’adaha gurmadka degdegga ah Isniinta maanta ah.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Oleksii Kuleba ayaa ku qoray kanaalka Telegram-ka weerarku wuxuu waxyeeleeyay xarumaha dekedda iyo dhowr maraakiib.
“Mid ka mid ah dekedaha ayaa la kulmaya koronto la’aan, khubaro ayaa durba ka shaqeynaya sidii loo soo celin lahaa korontada,” ayuu yiri.
Weerarka ayaa korontada ka jaray36,500 oo qoys, sida ay sheegtay shirkadda tamarta gaarka loo leeyahay ee Ukraine DTEK . Qiyaastii 32,500 oo qoys ayaa koronto la’aan ahaa ilaa subaxdii.
DTEK ayaa soo sheegtay burbur weyn oo soo gaaray qalabkeeda ka dib weerarkii habeenkii oo dhan sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay Telegram.