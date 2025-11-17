Itoobiya oo xaqiijisay in saddex qof ay u dhinteen cudurka Marburg
Wasaaradda caafimaadka ee Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in baaritaanno shaybaarka ay xaqiijiyeen saddex dhimasho oo ka dhacay koonfurta Itoobiya uu ka dhashay cudurka Marburg, taasoo noqonaysa tii ugu horreysay ee si rasmi ah loo sheego dhimashada dalkaas tan iyo markii lagu dhawaaqay faafitaanka usbuucii hore.
Wasiirka caafimaadka Dr. Mekdes Daba ayaa saxafiyiinta u sheegtay in saddex qof oo kale oo astaamo isku mid ah ay sidoo kale dhinteen, inkastoo xaaladooda aan weli lagu xaqiijin baaritaanka shaybaarka. Jimcihii, Itoobiya waxay ku dhawaaqday in qandhada dhiigbaxa ee laga helay koonfurta ay tahay cudurka Fayraska Marburg.
Wasaaraddu waxay sheegtay in 17 muunadood la qaaday si loo baaro, halka 123 qof oo xiriir toos ah la yeeshay bukaannada cudurka qaba ay ilaalo iyo go’doon ku hayaan.
Maamulka ayaa sheegay in la xoojiyey guud ahaan dalka iyo goobaha xuduudaha, iyadoo xarumaha ugu horreeya ee gurmadka la sameeyay si loo xakameeyo cudurka dillaacay.
Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), Fayraska Marburg-oo ka mid ah qoyska fayraska la midka ah ee Ebola-wuxuu keenaa jirro daran oo leh heer dhimasho sare ah wuxuuna awood u leeyahay inuu kiciyo cudurro waaweyn