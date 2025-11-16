Doon ku rogmatay xeebaha Libya oo ay tahriibayaal ku dhinteen
Ugu yaraan 4 qof ayaa dhimatay kadib markii labo doonyood oo ay la socdeen ku dhawaad 100 qof oo tahriibayaal ah ay ku dagtay xeebaha dalka Liibiya Sabtidii, sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka.
Dadka in ay dhinteen ay xaqiijisay Bisha Cas ee Liibiya ilaa hadda waxa ay ahaayeen dhammaan rakaabkii la socday dooni ay la socdeen 26 qof oo u dhashay dalka Bangladesh.
Kooxda bini’aadantinimada ma aysan sheegin in ay jiraan khasaare kale oo soo gaaray rakaabkii la socday dooni labaad oo degtay xilli ay saarnaayeen ku dhawaad 70 qof oo u badan Suudaani.
Doonyaha ayaa isticmaalayay marinka dhexe ee Mediterranean-ka ee isku xira Waqooyiga Afrika iyo Talyaaniga, kaas oo ah “waddada socdaalka ugu dhimashada badan caalamka” sida ay sheegtay hay’adda socdaalka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee IOM.