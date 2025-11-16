Doon ku rogmatay xeebaha Libya oo ay tahriibayaal ku dhinteen

News DeskNovember 16, 2025
1 minute read

Ugu yaraan 4 qof ayaa dhimatay kadib markii labo doonyood oo ay la socdeen ku dhawaad ​​100 qof oo tahriibayaal ah ay ku dagtay xeebaha dalka Liibiya Sabtidii, sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka.

Dadka in ay dhinteen ay xaqiijisay Bisha Cas ee Liibiya ilaa hadda waxa ay ahaayeen dhammaan rakaabkii la socday dooni ay la socdeen 26 qof oo u dhashay dalka Bangladesh.

Kooxda bini’aadantinimada ma aysan sheegin in ay jiraan khasaare kale oo soo gaaray rakaabkii la socday dooni labaad oo degtay xilli ay saarnaayeen ku dhawaad ​​70 qof oo u badan Suudaani.

Doonyaha ayaa isticmaalayay marinka dhexe ee Mediterranean-ka ee isku xira Waqooyiga Afrika iyo Talyaaniga, kaas oo ah “waddada socdaalka ugu dhimashada badan caalamka” sida ay sheegtay hay’adda socdaalka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee IOM.

News DeskNovember 16, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Madaxweyne Ku-xigeenka Ayaa ka Qayb Galay Munaasibada Maktabada Akhriska Ee Siilaanyo Library

November 16, 2025

“Cabdilaahi Darawal Halgankii S.N.M Sanadkii U Dambeeyey Ayuu Yimid” Xildhibaan Khadar Guun

November 16, 2025

“Hadii Wasiirkii $20 Dollar Lagu Arkay Madaxweyne Ma Kun Doolar Baanu kugu Aragnaa”

November 16, 2025

Gudidii Suuqa Idaacada oo Raali Galisay Wasiirka Hawlaha Guud Xuseen Axmed Caydiid

November 16, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker