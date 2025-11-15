Sirdoonada Shisheeye oo Soomaaliya Ka Baxay Kaddib Markii La Sheegay in La Jabsaday Xogta E-Visa-ha

Warbixin ay qortay Daily Express, oo ah warbaahin laga leeyahay Maraykanka, ayaa sheegaysa in in ka badan 60 khabiir oo sirdoon shisheeye ah ay 24-kii saacadood ee ugu dambeeyay ka baxeen Muqdisho, kaddib markii Safaarada Maraykanka ee Muqdisho ay sheegtay in 11-kii November 2025 la jabsaday nidaamka E-visa ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Sirdoonka shisheeye ayaa dalka ka baxaya kadib markii la sheegay in kooxo aan la garanaynin ay gacanta ku dhigeen xogta in ka badan 35,000  qof oo isticmaalay nidaamka E- Visa oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Maraykanka.

Xogta la jabsaday waxaa ku jiray: magacyada, sawirrada, taariikhaha iyo goobaha dhalashada, cinwaanada, e-mailada, xaaladda guurka, iyo cinwaanada guryaha.  Warbixinta ayaa sheegtay in safaaradaha shisheeye ee Muqdisho ay joojiyeen isticmaalka nidaamka E-visa ee dowladda, iyaga oo ka cabsi qaba in xogtooda la faafiyo.

Warbixinnada caalamiga ah ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta ay Soomaaliya u adeegsadeen marin ay hubka u mariyaan dagaalyahannada RSF ee Suudaan.

Daily Express waxay sheegtay in xogta la tuhunsanyahay in la jabsaday ay sidoo kale muujisay in calooshooda u shaqaystayaal ka yimid Kolombiya ay soo mareen madaarrada Soomaaliya kahor inta ayna gudbin Suudaan.

Safaarada Marakanka ee Soomaaliya ayaa habeen hore sheegtay in la jabsaday nidaamka lagu kaydiyo xogta dal-ku-galka danabaysan ee Soomaaliya, kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay sawiro iyo baasbooro aad u badan oo dadka baahiyay ay sheegeen in ay yihiin dad Soomaaliya usoo safray oo xogtoodii la dhacay.

Dowlada federaalka Soomaliya wali si rasmi ah ugama hadal jiritaanka warkaan, waxaana la filaya in saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan.

