Mareykanka oo ku baaqay in la joojiyo hubka loo gudbinayo RSF
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka, Marco Rubio, ayaa ku baaqay in la qaado tallaabo caalami ah oo lagu joojiyo hubka loo gudbinayo Ciidammada Gaarka ah ee Suudaan (RSF), kuwaas oo lagu eedeeyay dil-wadareedyo ka dhacay El-Fasher.
Hadalladiisii ugu dambeyay ee uu ka jeediyay shirka wasiirrada arrimaha dibadda ee Kooxda 9 (G-9) ee ka dhacay Kanada, Rubio wuxuu sheegay in RSF-ay fuliyeen dilal arxan darro ah, kufsi iyo xadgudubyo galmo oo ka dhan ah shacabka.
Ciidanka Suudaan ayaa ku eedeeyay Imaaraadka Carabta (UAE) inay hub iyo dagaalyahanno ka soo daabushay Afrika si ay ugu taageerto RSF-. Imaaraadka iyo RSF- marar badan ayay beeniyeen eedeymahaas.
Hadallada Rubio ayaa ah kuwa ugu adkaa ee maamulka Trump si cad uga yiri dagaalka Suudaan iyo ficillada RSF, hase yeeshee weli lama hubin waxa ka dhalan doona.