Maraeykanka oo soo saaray baaq ka dhan ah kooxda RSF

News DeskNovember 13, 2025
1 minute read

Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay qaadaan tillaabo lagu joojinayo hubka la siiyo maleeshiyaadka Sudan ee loo yaqaan RSF, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xasuuq uu ka dhacay magaalada el-Fasher.

Gabagabadii shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee G7 ee lagu qabtay dalka Canada, Rubio ayaa sheegay in RSF ay fulisay tacadiyo nidaamsan oo ay ka mid yihiin dil, kufsi iyo xadgudubyo dhanka galmada ah oo loo geystay dad rayid ah.

Wadahadallo ka dhacay meel u dhow Niagara Falls, diblumaasiga ugu sarreeya Mareykanka wuxuu sheegay in haweenka iyo carruurta lagu bartilmaameedsaday falkii ugu naxariista darnaa ee ay RSF ka geysatay el-Fasher.

Wasiirka arrimaha dibadda ayaa ku gacan seyray sheegashada kooxdan xagjirka ah ee ah in dilka ay geysteen kooxo aysan jirin cid maamusha, isagoo sheegay in sheegashadaasi ay tahay mid aan run ahayn, weerarradana ay yihiin kuwo qorsheysan.

News DeskNovember 13, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Xog Cusub oo Ku Saabsan E-visa iyo Doorka Bangiga Premier uu ku Leeyahay oo la soo Qarxiyaay

November 13, 2025

Turkiga oo beeniyay wararka la xiriirinaya ‘Weerarkii Argagixiso’ ee Delhi

November 13, 2025

” Madaxweyne ma ogolin in Nala Gaaleeyo…” Culimada Qaadiriyada

November 13, 2025

Dowladda UK oo Soo Saartay warbixin cusub oo ku saabsan socdaalka Soomaaliya

November 13, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker