Itoobiya oo aamminsan in sababta aaney bad u laheyn ay tahay shirqool lagu sameeyay

News DeskNovember 12, 2025
1 minute read

Itoobiya ma aha dalkii ugu horreeyay ama kaliya ee dalalka deriska ah ka dalbada marin badeed.

Dalal badan ayaa horey u sameeyay dalabaad la mid ah, waxaana jira kuwo weli arrintan sii wada.

Waxa Itoobiya kaga duwan tahay dalalka kale, waa rabitaankeeda ah in ay dib u hantido lahaanshaha marin badeed isla markaana ay halkaas ka dhisto awood ciidan.

Dowladda talada haysa ee Itoobiya waxay aaminsan tahay in xayiraadaha badeed ee saaran ay yihiin shirqool si ula kac ah loogu sameeyay, inkastoo ay ku taallo meel aan ka fogeyn gobolka Badda Cas — oo ah marin-gaadiidka badda ee ugu weyn adduunka.

Dunida oo dhan, ganacsiga — gaar ahaan dhoofinta iyo soo dejinta badda laga keeno ama loo diro — ayaa noqday mid aad u tartan badan. Sidaas darteed, dalalka aan lahayn xuduud badeed waxay si toos ah ama si dadbanba uga shaqeynayaan sidii ay arrintan xal ugu heli lahaayeen.

News DeskNovember 12, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Haweenka ka qaxay colaada gobolka Darfur ee Suudaan, oo sheegay in layskugu daray kufsi iyo dil

November 12, 2025

Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed oo ka digay tallaabooyin lagu sheegay inay halis ku yihiin dowladnimada iyo hanaanka Federaalka

November 12, 2025

“Xisbigu haduu noqonayo hal qof waa laga danaysanayaa dadka been loo sheegi maayo” Yusuf Madaale

November 12, 2025

Itoobiya walaac ka muujisay Carbis milatari oo Masar iyo Sucuudigu ka samaynayaa badda cas.

November 12, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker