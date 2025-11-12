Israa’iiliyiin dab qabadsiiyay dhismayaal Falastiiniyiintu leeyihiin oo ku yaalla Daanta Galbeed
Israa’iil waxay dhistay ilaa 160 degsiimo oo ay ku nool yihiin 700,000 oo Yuhuud ah tan iyo markii ay qabsatay Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus – dhulka Falastiiniyiinta ay doonayaan, oo ay weheliso Gaza, inay helaan dowlad mustaqbal oo rajo leh – intii lagu jiray dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967. Qiyaastii 3.3 milyan oo Falastiiniyiin ah ayaa ku nool dhinacooda.
Deegaannada waa sharci darro sida uu qeexayo sharciga caalamiga ah.
Muuqaal laga soo duubay Talaadadii ayaa muujinaya tobanaan rag ah oo weji-xidhan oo ku sugan buur ku taal bariga Tulkarm. Bakhaar Falastiiniyiintu leeyihiin oo ku yaal Beit Lid ayaa la weeraray, iyadoo gawaari xamuul ah la gubay.
Teendhooyin ayaa lagu arkayaa iyagoo gubanaya tuulada Bedouin ee Deir Sharaf, iyadoo ay jiraan codad la maqlayo oo ah haweena meel gadaale ka qaylinaya
Wasiirka Maamulka Falastiiniyiinta, Mu’ayyad Shaabaan, oo ah madaxa Guddiga Difaaca Darbiga iyo Ka-hortagga Deegaameynta, ayaa sheegay in weerarradan ay qayb ka yihiin ol’ole lagu doonayo in lagu abuuro “jawinaceyb ku saleysan iyadoo la adeegsanayo cabsi gelin iyo argagax.”
Ciidamada Difaaca Israa’iil (IDF) ayaa sheegay in ciidamadu ay tageen goobta “si ay u kala diraan iskahorimaadka iyagoo adeegsanaya habab kala firdhinta rabshadaha waxayna qabteen dhowr rayid ah oo Israa’iiliyiin ah”. Waxay intaas ku dartay in askartu ay weerareen dad degan oo meel u dhow ku ururay gaarigoodana uu waxyeello soo gaaray.
Qoraal uu ku qoray bartiisa X, Madaxweynaha Israa’iil Isaac Herzog wuxuu ku tilmaamay dhacdooyinkii ugu dambeeyay “mid naxdin leh oo halis ah”, isagoo ku eedeeyay “shaqsiyaad yar oo wada rabshado khatar ah ah”.