Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed oo ka digay tallaabooyin lagu sheegay inay halis ku yihiin dowladnimada iyo hanaanka Federaalka

News DeskNovember 12, 2025
1 minute read
Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Nayroobi ee dalka Kenya, ayaa uga digay madaxtooyada Soomaaliya tallaabooyinka aan waafaqsanayn Dastuurka Kumeelgaarka ah ee dalka, isla markaana khatar ku ah jiritaanka dowladnimada iyo nidaamka federaalka ee Soomaaliya.

Golaha ayaa tilmaamay in tallaabooyinkan ay ka mid yihiin ku takrifalka awoodda dowladnimo, wax ka beddelka lagu sameeyay Dastuurka, baabi’inta hay’adaha dastuuriga ah, xarig sharci-darro ah oo lagu hayo muwaadiniin, musuq iyo boob hanti qaran, barakicinta dadka danyarta ah, iyo carqaladeynta isu socodka gudaha dalka iyo duulimaadyada rayidka ah.

War murtiyeed uu goluhu soo saaray ayaa lagu caddeeyay in Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed uu si buuxda uga soo horjeedo isbeddel kasta oo lagu sameeyo Dastuurka 2012 ee aan waafaqsanayn hannaanka sharciyeed ee lagu heshiiyey.

Sidoo kale, goluhu wuxuu ka horyimid muddo kororsi kasta oo ay samaystaan hay’adaha federaalka ee muddo-xileedkoodu gabaabsiga yahay, iyo doorasho kasta oo lagu qabto dalka iyadoo aan heshiis siyaasadeed laga gaarin.

Goluhu wuxuu sidoo kale dhaliilay siyaasadeynta iyo carqaladeynta socdaalka gudaha dalka, taas oo uu ku tilmaamay mid lagu adeegsanayo dano gaar ah oo khatar ku ah midnimada iyo wadajirka shacabka.

Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay Madaxweynaha Soomaaliya inuu ku soo laabto dariiqa dastuurka iyo wadatashiga qaran, si looga hortago firaaq dastuuri iyo mid hoggaamineed oo dalka gelisa qalalaase siyaasadeed, loona xaqiijiyo doorasho daahfuran oo lagu heshiiyey, kuna dhacda waqtigeeda.

News DeskNovember 12, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Haweenka ka qaxay colaada gobolka Darfur ee Suudaan, oo sheegay in layskugu daray kufsi iyo dil

November 12, 2025

“Xisbigu haduu noqonayo hal qof waa laga danaysanayaa dadka been loo sheegi maayo” Yusuf Madaale

November 12, 2025

Itoobiya walaac ka muujisay Carbis milatari oo Masar iyo Sucuudigu ka samaynayaa badda cas.

November 12, 2025

“Laf-dhabarta nabadgeliyada dalku waa Maxkamadaha, ” Guddoomiyaha Maxkamadda Sare

November 12, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker