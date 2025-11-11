Xukuumadda jamhuurriyadda Somaaliland ayaa sheegtay ay si buuxda u soo celisay maamulka madax-bannaanida hawadeeda.
Afhayeenka Madaxweynaha Somaliland, Xuseen Aadan Cige (Xuseen Deyr), ayaa qoraal uu baahiyay ku sheegay in go’aanadii ay horey u shaaciyeen la dhaqangaliyay 10-kii November 2025.
Afhayeenka ayaa yirdh, in “Jamhuuriyadda Somaliland ay si buuxda u raacayso shuruucda caalamiga ah ee duulista rayidka ah iyo heerarka Caalamiga ah ee Duulista hawada ee u dejisan Hay’adda ICAO”.
“Somaliland waxa ay ugu baaqday dhammaan bah-wadaagta caalamiga ah, shirkadaha diyaaradaha iyo wakaaladaha socdaalku in ay ixtiraamaan madax-bannaanideeda,” ayaa lagu yidhi qoraalka afhayeenka