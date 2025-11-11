Qarax ka dhacay dalka Pakistan

Wasiirka arrimaha gudaha Pakistan ayaa sheegay in weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay bannaanka hore ee maxkamad ku taalla magaalada Islamabad ee caasimadda dalkaas ay ku dhinteen 12 qof, ugu yaraan 27 kalena ay ku dhaawacmeen.

Mohsen Naqvi ayaa intaa ku daray in qof uu qorsheynayay inuu weeraro dhismaha maxkamadda, balse uu awoodi waayay inuu galo.

Naqvi ayaa intaa ku daray in maamulku uu mudnaan siin doono sidii loo aqoonsan lahaa dembiilaha, isla markaana kuwa ku lugta leh sharciga la horgeyn doono. Qaraxyada ismiidaaminta ah ee ka dhaca Islamabad ayaa ahaa kuwo naadir ah sanadihii ugu dambeeyay.

Muuqaalo laga soo qaaday goobta uu falka ka dhacay ayaa muujinaya haraaga gaari gubtay iyo ciidamo ilaalo ah. Naqvi ayaa sheegtay in 27-ka qof ee dhaawacmay lagu dabiibayo.

