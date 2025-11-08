Tobnaan qof oo ku dhaawacmay weerar lagu qaaday masjid

News DeskNovember 8, 2025
1 minute read

In ka badan 50 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxyo salaaddii jimcaha ka dhacay masjid ku yaalla dalka Indonesia, iyadoo mas’uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in arday 17 jir ah uu yahay qofka looga shakisan yahay inuu falkaasi geystay.

Dhacdadan ayaa dhacday abaare 12:15 wakhtiga maxaliga ah (05:15 GMT) gudaha dhismo dugsi oo uu ku yaalay masaajidka Kelapa Gading – oo ah degmo ku taal caasimadda Jakarta.

Dhibbanayaasha oo u badnaa arday ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan oo ay ku jiraan gubasho daran.

Tuhmanaha ayuu sidoo kale dhaawac soo gaaray, sida uu sheegay taliyaha booliiska Indonesia, Listyo Sigit Prabowo. Waxa uu intaa ku daray in uu socdo baaritaan ku saabsan sida uu wax u dhacay, “oo ay ku jiraan sida uu tuhmanuhu isu soo abaabulay oo uu u geystay weerarka”.

News DeskNovember 8, 2025
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐞 𝐁𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐞𝐱𝐞, 𝐬𝐨𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐡𝐚𝐰𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲 𝐡𝐚𝐰𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢𝐲𝐞𝐲𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐢𝐛-𝐮-𝐡𝐚𝐛𝐚𝐲𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐞𝐱𝐞 𝐞𝐞 𝐉𝐒𝐋

November 8, 2025

Mareykanka: Kumannaan duullimaad ayaa la baajiyey qaarna dib baa loo dhigay

November 8, 2025

Shaqaalaha markabkii ay burcad badeed Soomaali ah weerareen oo la sii daayay

November 8, 2025

Dowladda Iran oo ka hadashay hadal uu sheegay madaxweynahooda oo dhaleecayn dhaliyey

November 8, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker