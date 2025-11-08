Mareykanka: Kumannaan duullimaad ayaa la baajiyey qaarna dib baa loo dhigay
In ka badan 5,000 oo duullimaadyada Mareykanka ah ayaa la joojiyay ama dib loo dhigay Jimcihii, waxayna ahayd maalintii ugu horreysay ee lasoo rogay amarro cusub oo ku qasbaya shirkadaha diyaaradaha inay yareeyaan taraafikada hawada inta lagu jiro shaqo joojinta dowladda.
Xeerarka cusub ayaa Jimcihii ka dhaqan galay 40 ka mid ah garoommada diyaaradaha ee ugu waaweyn dalka si loo yareeyo cadaadiska saaran maamulayaasha hawada iyo shaqaalaha kale ee federaalka ee sheegaya in ay ku shaqeeyaan mushaar la’aan iyada oo ay jirto dhaqaale xumo taariikhi ah oo heer federaal ah.
Shaqaalaha muhiimka ah waxay sheeganayeen inay xanuunsan yihiin oo aysan shaqada imaan akrin ama waxay qabanayeen shaqooyin kale oo dhinac ah si ay noloshooda u daboolaan tan iyo bishii hore.
Si loo maareeyo yaraanta shaqaalaha, Maamulka Duullimaadyada Federaalka (FAA) ayaa soo saaray amar degdeg ah oo faraya in 4% la dhimo duullimaadyada – taasoo kor u kacaysa ilaa 10% dhammaadka toddobaadka soo socda.