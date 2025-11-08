Dowladda Iran oo ka hadashay hadal uu sheegay madaxweynahooda oo dhaleecayn dhaliyey

News DeskNovember 8, 2025
Less than a minute

Dowladda Iran ayaa xaqiijisay in biyaha magaalada caasimadda ah ee Tehran ay xilliyada qaar go’i doonaan, iyadoo dalkaasi uu la daalaa dhacayo abaartii ugu darneyd ee soo marta muddo tobanaan sano ah.

Ku dhawaaqista ayaa timid laba maalmood ka dib markii madaxweyne Massoud Pezehkian uu ka digay qaybinta, wuxuuna soo jeediyay in Tehran laga yaabo in la daadgureeyo, haddii gabaabsigu sii socdo.

Hadaladiisa ayaa dhaliyay dhaleecayn baahsan oo ka soo baxday wargeysyada Iran iyo baraha bulshada, iyadoo madaxweynaha lagu eedeeyay inuu faafiyey cabsi gelin iyo inuu wado “sheeko quus ah.”

News DeskNovember 8, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐆𝐮𝐝𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐞 𝐞𝐞 𝐁𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐞𝐱𝐞, 𝐬𝐨𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐡𝐚𝐰𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲 𝐡𝐚𝐰𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐫𝐢𝐲𝐞𝐲𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐢𝐛-𝐮-𝐡𝐚𝐛𝐚𝐲𝐧𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐞𝐱𝐞 𝐞𝐞 𝐉𝐒𝐋

November 8, 2025

Mareykanka: Kumannaan duullimaad ayaa la baajiyey qaarna dib baa loo dhigay

November 8, 2025

Tobnaan qof oo ku dhaawacmay weerar lagu qaaday masjid

November 8, 2025

Shaqaalaha markabkii ay burcad badeed Soomaali ah weerareen oo la sii daayay

November 8, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker