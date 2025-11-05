Puntland oo si iskeed ah u qaadday nidaam dal-ku-gal gaar ah (VISO)
Puntland ayaa si iskeed ah u hirgeliyay nidaam dal-ku-gal, kaas oo dadka socdaalka ku taga gobolka looga qaadayo $60. Qiimahan ayaa aad ugu dhow $64 ee lagu bixiyo fiisaha elektaroonigga ah ee ay dowladda federaalka Soomaaliya hirgelisay.
Saraakiil ka tirsan hay’adda socdaalka Puntland ayaa sheegay in Puntland ay ku shaqeyso nidaam dal-ku-gal u gaar ah (VISO) taas , oo aan wax xiriir ah la lahayn tan Dowladda federaalka ee Muqdisho.
Go’aankan ayaa muujinaya madax-bannaani siyaasadeed oo u eg tan ay qaadatay Somaliland, taas oo hore u amartay shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah in ay iska indha-tiraan shuruudaha fiisaha elektaroonigga ah ee federaalka.
Somaliland ayaa hore uga digtay in shirkadaha diyaaradaha ee aan fulin awaamiirteeda laga mamnuuci doono inay isticmaalaan garoomadeeda ama hawadeeda. Tallaabadaas darteed, shirkadaha Ethiopian Airlines iyo Flydubai ayaa markii dambe ka tanaasulay adeegsiga fiisaha elektaroonigga ah ee federaalka, si ay duulimaadyadooda u sii wataan.
Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in iyadu tahay hay’adda keliya ee sharciyan mas’uulka ka ah maamulka fiisaha iyo hawada dalka oo dhan. Dowladda ayaa uga digtay shirkadaha diyaaradaha ee jebiya xeerarkeeda in ay wajahaan ciqaab sharci ah, iyadoo la raacayo xeerka duulista gudaha iyo kan caalamiga ah.
Falanqeeyayaal ayaa sheegaya in nidaamka fiisaha elektaroonigga ah ee federaalka lagu sameeyay si kor loogu qaado dakhliga iyo hufnaanta nidaamka socdaalka, balse la’aanta la-tashi ee maamul goboleedyada ay dhalisay jahawareer iyo khilaaf siyaasadeed oo sii kordhaya.
Khabiirro madaxbannaan ayaa ka digaya in haddii aan la helin qaab mideysan oo lagu maamulo fiisaha iyo hawada dalka, uu khilaafkani saameyn ku yeelan karo isku socodka dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda, isla markaana uu caqabad ku noqon karo dadaallada lagu xoojinayo midnimada iyo wadajirka qaranka.