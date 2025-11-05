Darawal gaadhigiisa jiirsiiyay dad ku sugnaa jasiiradda Faransiiska
Nin darawal ah ayaa baabuurkiisa jiirsiiyey dad lugeynayay iyo dad baaskiil watay oo ku sugnaa jasiiradda fasaxa loo tago ee Oléron, oo ku taal xeebta galbeed ee Faransiiska, isagoo dhaawacay shan qof – oo ay ku jiraan laba qof oo xaaladoodu liidato.
Nin dadka deegaanka ah oo da’da 30-meeyada ku jira ayaa si ula kac ah dadka u dhex galay, ninkaas ayaa la xiray ka dib markii uu lagu istaajiyay qoryaha aan wax dilin, sida ay mas’uuliyiintu sheegeen.
Ninkan ayaa masaafo u dhexeeysa laba xaafadood oo kuwa jasiiradda ah ku waday gaariga , isagoo gaariga marsiiyay dhawr qof oo ay ku jirto gabar yar, sida uu sheegay duqa magaalada Dolus d’Oléron Thibault Brechkoff.
Ugu dambayntii wuu ka tagay gaarigiisii isagoo dab qabadsiiyay ka hor inta aanu cararin, ayuu yiri Brechkoff.
Dacwad oogaha guud ee magaalada La Rochelle, Arnaud Laraize, ayaa sheegay in eedeysanaha ay garanayaan booliska, isla markaana uu ku qeylinayay “Allaahu Akbar” markii la xirayay.