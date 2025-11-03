𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐐𝐚𝐬𝐫𝐢𝐠𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐭𝐨𝐨𝐲𝐚𝐝𝐚 𝐤𝐮 𝐪𝐚𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚𝐲 𝐐𝐮𝐧𝐬𝐮𝐥𝐤𝐚 𝐆𝐮𝐮𝐝 (𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥) 𝐞𝐞 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢𝐠𝐚 𝐮 𝐪𝐚𝐚𝐛𝐢𝐥𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐲𝐨 𝐤𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐢𝐢𝐬𝐚
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa maanta Qasriga Madaxtooyada ku qaabilay Qunsulka Guud (Consul General) ee Dawladda Turkiga u qaabilsan Somaliland, Mudane Ozan PEKIN iyo ku-xigeenkiisa, Mudane Anil Koray KOCAMAN.
Kulanka ayaa lagaga wada hadlay arrimo muhiim ah oo labada dhinac u dhexeeya, gaar ahaan xoojinta iyo kor u qaadista xidhiidhka diblomaasiyadeed, ganacsiga iyo maalgashiga, iyo mashaariicda horumarineed ee Turkigu ka fuliyo Somaliland.
Madaxweynuhu waxa uu xusay in Somaliland aanay haba yaraatee ka xumayn waxa uu Turkigu siiyo dadka Soomaalida ah, laakiin Somaliland ay mudan tahay in si cadaalad ah Turkigu ula macaamilo maadaama ay tahay dal madax-bannaan, nabad ah, dimuqraadi ah, isla markaana si dhab ah diyaar ugu ah iskaashiga beesha caalamka.
Isaguna dhankiisa, Qusulka Guud ee Turkiga u qaabilsan Somaliland Mudane Ozan PEKIN ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uga mahad naqay qaabilaadda, isla markaana u gudbiyey salaan diirran oo uu uga sido Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, iyo Wasiirka Arrimaha Dibedda, Hakan Fidan.
Qusulka Guud ee Dawladda Turkiga u qaabilsan Somaliland (oo shaqada bilaabay bishii September 2025-ka), ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ku ammaanay nabadaynta Gobollada Bariga, Gogoshii Nabadda ee Ceerigaabo oo guul ku dhammaatay iyo qabsoomidda Shirweynihii Maalgashiga Somaliland, isaga oo arrimahan ku tilmaamay guulo muhiim ah oo muujinaya bisaylka siyaasadeed iyo ka hoggaamineed ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Sida oo kale, waxa uu ballan qaaday in uu si firfircoon uga shaqayn doono xoojinta xidhiidhka u dhexeeya labada dhinac iyo kordhinta waxtarka iyo kaalmada horumarineed ee ay Dawladda Turkigu u qoondaynayso Somaliland, taasi oo uu Qusulku xusay in ay hadda ka hore ahayd mid aad u hoosaysa, marka loo eego kaalinta muhiimka ah ee ay Jamhuuriyadda Somaliland ku leedahay Gobolka Geeska Afrika.
Kulanka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo Qunsulka Guud ee Turkiga u qaabilsan Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku soo dhammaaday is-faham, iyo yididiilo cusub oo ku aaddan xoojinta wada-shaqaynta labada dal.