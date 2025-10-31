Puntland oo joojisay mushahaarkii iyo raashinka ciidamadii ku sugnaa Sool iyo Cayn
Ilo-wareedyo la hadlay HOL ayaa sheegay in go’aankan uu ka dhashay caro ay qaaday Puntland, kaddib markii qaar ka mid ah ciidamadii iyo saraakiishii ku sugnaa gobolladaas ay ku biireen maamulka cusub, isla markaana ay diideen inay ku shaqeeyaan awaamiirta dowladd goboleedka Puntland.
Ciidamada laga joojiyay mushaharka waxaa kamid ah kuwo hoos yimaada madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland, Axmed Karaash, oo kamid ah siyaasiyiinta door weyn ku lahaa dhismaha maamulka Waqooyi Bari ee Soomaaliya.
Saraakiisha ciidamadaas ayaa dhawaan kulan la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, Ilyaas Lugatoor, oo kasoo jeeda gobolka Sool, iyagoo ka codsaday in uu wax ka qabto go’aanka lagu joojiyay mushaharkooda iyo raashinkooda.
Waxay sheegeen in muddo saddex bilood ah aysan helin wax mushaar iyo raashin ah, isla markaana ay ka fiirsanayaan tallaabooyin ay qaadaan, oo ay ku jirto in ay jidgooyooyin dhigtaan haddii aan laga jawaabin cabashadooda.
Dhawaan ayay ahayd markii maamulka Puntland uu sidoo kale mushaarkii iyo adeeggii ka goostay ciidanka guutada Danab oo uu hoggaamiyo Gen. Jimcaale Jaamac Takar, kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku xiran yihiin Dowladda Federaalka Soomaaliya.