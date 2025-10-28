Faahfaahin ka soo baxaysa diyaarad siday dalxiisayaal oo ku burburtay Kenya

News DeskOctober 28, 2025
1 minute read

Diyaarad siday 12 qof ayaa ku burburtay degmada Kwale ee gobolka xeebta ee dalka Kenya.

Agaasimaha guud ee hayadda duulista rayidka ee Kenya Emile Arao, ayaa xaqiijiyay in diyaaradda oo lambarkeedu ahaa 5Y-CCA, ayna siday dad dalxiis u socday oo ku sii jeeday Kichwa Tembo oo ka tirsan gobolka Maasai Mara, iyadoo ka timid Diani ka hor inta aysan dhicin.

Waxaa dhintay dhamaan dadkii saarnaa diyaaradda oo ahaa 12 qof, waxayna ahaayeen dad dalxiis ugu jeeday Maasai Mara oo inta badan loo dalxiis tego.

Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday goobta ayaa muujinayay diyaaradda oo gubaneysa.

Weli lama oga halka ama waddamada ay ka soo kala jeedaan, balse dhamaantood waxay ahaayeen dad ajnabi ah oo dalxiis u yimid.

Lama oga sababta ka dambeysay shilkan, waxaana durba goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa

booliska iyo kuwa gurmadka deg degga ah.

News DeskOctober 28, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Duufaantii ugu xoogganayd abid oo ku wajahan Jamaica iyo cabsi laga qabo

October 28, 2025

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐖𝐚𝐤𝐢𝐢𝐥𝐤𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐉𝐚𝐛𝐮𝐮𝐭𝐢 𝐮 𝐟𝐚𝐝𝐡𝐢𝐲𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝

October 28, 2025

“Lacagaha dadka lagaga qaado Cisbitaalka Guud, Wakaaladda Biyaha ee Hargaysa iyo Madbacadda.

October 28, 2025

Abaaro ku dhuftay Puntland iyo nolosha dadka oo xaalad halis ah maraysa

October 28, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker