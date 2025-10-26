Rag daroogo safrinayay oo lagu qabtay Badweynta Hindiya
Maandooriye aad u badan oo qiimihiisa lagu qiyaasay 63 milyan oo doollar ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka Mombasa ee dalka Kenya Sabtidii, iyadoo xabsiga la dhigay lix qof oo Iiraan u dhashay.
Ciidamada Badda Kenya ayaa shixnadda ka qabtay meel 630 kilomitir (391 mayl) u jirta xeebta Mombasa ee Badweynta Hindiya, waxayna markabka si nabad ah ugu galbiyeen dekedda iyadoo ilaalo hubeysan ay saaran yihiin.
Agaasimaha Agaasinka Dambi Baarista Amiin Maxamed Ibraahim, ayaa sheegay in baaritaanno horudhac ah oo dambi baaris ah lagu xaqiijiyay walaxda daroogada methamphetamine crystal.
Kenya ayaa wajaheysa dhibaato sii kordheysa oo la xiriirta maandooriyaha macmalka ah, gaar ahaan dhanka xeebta, halkaasoo boqollaal dhalinyaro ah ay la daalaa dhacayaan balwadda meth iyo heroin-ka.
Maamulka ayaa ammaanay faragelinta rikoorka ah ee in ka badan tan (1,024 kiiloogaraam) oo methamphetamine ah inay tahay horumar weyn oo laga gaaray dagaalka joogtada ah ee Kenya ay kula jirto ka ganacsiga maandooriyaha iyo balwadda.
Sannadkii hore, shixnad yar oo 1.15 kiiloogaraam ah (2.54 rodol) oo methamphetamine ah ayaa lagu qabtay gegida dayuuradaha ee dalka.