Trump oo sheegay inuu jeclaan lahaa inuu la kulmo Kim Jong Un
Donald Trump ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un inta uu ku guda jiro socdaalkiisa soo socda ee Aasiya.
“Waan jeclaan lahaa. Haddii aad rabto inaad warka shaaciso, waan u furanahay,” madaxweynaha Mareykanka ayaa u sheegay suxufiyiinta isagoo saaran Air Force One markii uu u ambabaxayay gobolka, isagoo intaas ku daray inuu “xiriir weyn” la lahaa Kim.
Trump ayaa taariikh sameeyay intii uu xilka hayay markii ugu horreysay, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah oo cagta soo dhiga Kuuriyada Waqooyi markii ugu dambeysay ee ay is gacan qaadaan sanadkii 2019-kii.
Safarkiisa Malaysia iyo Japan ayuu kula kulmi doona madax badan oo caalami ah oo uu ku jiro kan Shiinaha Xi Jinping, iyadoo ay jiraan wada xaajoodyo ganacsi oo ka dhashay canshuuraha uu Trump dalkaasi ku soo rogay horraantii sanadkan.