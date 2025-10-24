Turkiga oo isku qalabaynaya diyaarado dagaal oo casri ah
Turkiga oo qorsheynaya inuu ka iibsado nidaamyada difaaca ee lagama maarmaanka ah xulafadiisa NATO iyo dalal kale, illaa diyaaradda dagaalka ee gudaha lagu sameeyay ee KAAN ay diyaar u noqdaan in lasoo saaro, sida uu sheegay il-wareed ka tirsan Wasaaradda Difaaca Turkiga Khamiistii.
Warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee Reuters Arbacadii ayaa sheegtay in Ankara ay soo jeedisay talooyin ku saabsan siyaabaha ay si dhaqso ah ku heli karto diyaarado dagaal oo casri ah, iyadoo wadahadallo socda ay ku doonayso in ay iibsato 40 diyaaradood oo nooca Eurofighter Typhoon ah, iyo sidoo kale diyaaradaha F-16 iyo F-35 ee Mareykanka, xilli Madaxweyne Tayyip Erdogan uu socdaal goboleed ku tagayo Kuwait, Qatar, iyo Cumaan.
Qof xog ogaal ah ayaa sheegay in heshiis lagu dhow yahay in la gaadho kaas oo u dhexeeya Turkiga iyo Britain oo ku saabsan diyaaradaha Typhoon, uuna dhigayo in Turkiga si degdeg ah loo siiyo 12 diyaaradood, in kastoo horey loo isticmaalay, kuwaas oo laga keenayo Qatar iyo Cumaan, si loo daboolo baahiyaha degdegga ah ee ciidamadiisa.
Markii la weydiiyay warbixintaas xilliga socdaalka Erdogan, ishaasi waxay sheegtay in shaqada lagu dabooolayo baahida diyaaradaha Typhoon ay weli socoto, islamarkaana geeddi-socodka ay Ankara la waddo Britain la filayo inuu ku dhamaado “waqti ku habboon.”
“Ilaa marka ay bilaabmaan keenista diyaaraddeenna dagaal ee qaranka ah, KAAN, nidaamyada looga baahan yahay in lagu fuliyo hawlaha loo xilsaaray Ciidammada Qalabka Sida ee Turkiga waxaa la qorsheeyay in laga helo dalalka khuseeya, ugu horreyn xulafadeenna,” ayuu yidhi ishaasi oo la hadlay saxaafadda gudaha Ankara.