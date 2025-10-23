Wararkii ugu dambeeyay ee Xiisadda u dhaxeeysa Itoobiya iyo Eritrea
Ambassador Dina Mufti, oo ah xubin ka tirsan guddiga joogtada ah ee xiriirka arrimaha dibadda iyo amniga ee golaha shacabka, ahna guddoomiyaha kooxda iskaashiga baarlamaanka Itoobiya iyo Midowga Yurub, ayaa BBC u sheegay in dagaal lala galo Eritrea aysan dani ugu jirin dowladda iyo shacabka Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in aysan jirin rabitaan ama aysan Itoobiya diyaar u ahayn dagaal inkastoo xiriir iyo “dhaqdhaqaaq sharci darro ah” ee socda ay sii kordhinayaan colaadda.
Arrinta ku saabsan in Itoobiya ay hesho bad ayaa weli ah dhibaato ka taagan geeskaAfrika sannadihii u dambeeyay iyo ajande caalami ah oo ku wajahan waddamada deriska ah.
Danjire Dina ayaa sheegay in deked la’aanta ay caqabad ku tahay dhaqaalaha, amniga iyo xasilloonida Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in dadaallada nabadeed iyo kuwa dublamaasiyadeed ee lagu gaarayo arrintan ay sii socon doonaan maadaama marinka badda uu sidoo kale muhiim u yahay mustaqbalka dalka.