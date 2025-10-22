WHO oo ka dayrisay xaalada caafimaad ee Qaza wajahayso

News DeskOctober 22, 2025
Less than a minute

Madaxa ururka caafimaadka adduunka (WHO) ayaa sheegay in Qaza ay la daalaa dhacayso musiibo caafimaad oo saamayn doonta jiilal badan oo soo socda.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay BBC in Qaza ay wajahayso isku dhafka xaalado halis ah sida gaajo, cudurro iyo nidaamka caafimaadka ee burburay, taas oo ka sii dartay sababo la xiriira xayiraadaha saran gargaarka bini’aadanimo.

Tedros ayaa sheegay in qaybinta gargaarka ay aad u hoosayso loona baahan yahay dib u dhiska nidaamka caafimaadka ee deegaanka.

Waxa uu ugu baaqay Israa’iil in aysan shuruudo ku xirin gaarsiinta gargaarka Qaza, isaga oo intaa ku daray in aan gargaarka loo adeegsan hub ahaan.

News DeskOctober 22, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Booliiska Somaliland oo war kasoo saaray shaqaale hay’adeed oo ay xabsiga dhigeen

October 22, 2025

ICJ oo ka tala bixinaysa mamnuucida Israa’iil ee UNRWA

October 22, 2025

Gabiley:- Xildhibaan Golaha Deegaanka Kulan Deg-Deg ah Iskugu Yeedhay

October 22, 2025

“Kuwii gacantooda ku wareejiyay Hawada Talo ugama furna…”Wasaarada Duulista

October 22, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker