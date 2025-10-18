Masuuliyinta Dawlada Hoose ee Hargeysa oo lagu Eedeyaay Xadgudub

News DeskOctober 18, 2025
1 minute read
Komishanka xuquuqal Insaanka Qaranka Somaliland ayaa mas’uulliyiinta dawladda goose ee Hargeysa gaar ahaana fulinta ku eedeeyay in ay ku xadgudbeen sumcadda iyo karaamada qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda Hoose.
Guddida xuquuqal insaanka Somaliland ayaa sheegay in shaqaaahan oo aanay maxkamadi wax dembiya ku helin ay mas’uliyiinta dawladda hoose warbaahinta la wadaageen waxyaabo dhaawacaya sumcadda iyo karaamada shaqaalaha kana soo horjeeda xeerarka Somaliland.
Guddida xuquuqal Insaanka Somaliland ayaa laamaha dawladda ee arrimahani khuseeyaan ugu baaqay in tallaabo sharci laga qaado mas’uuliyiinta fulinta dawladda hoose si aanay dib ugu dhicin arrimahan oo kale.
Arrintan ayaa daba socota kadib markii dhawaan shaqaale laga eryay dawladda hoose ee Hargeysa ay warbaahinta cabasho mariyeen balse masuulliyiinta dawladda hoose ayaa warbaahinta u sheegay in xubnahaasi galeen waxyaabo ay ka mid yihiin musuq-maasuq.

News DeskOctober 18, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Arday Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ku waayay Sababo la xidhiidha Baasaboor Soomaali

October 18, 2025

‘Saaxiibkii’ Somaliland ee maanta meydkiisa lagu sagootinayo Kasumo iyo xidhiidhkii gaarka ahaa ee ka wada dhexeeyay.

October 18, 2025

“Waxaan U Malay Nayaa Arbaciinkii Baad Ku Jirtaa Dib Iskugu Noqo”Sakariye Saajin

October 18, 2025

” 3-dii habeenimo ayay na soo weerareen ” dagaalkii Burco duuray iyo Xusuusta Pro. Cabdisalaan

October 18, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker