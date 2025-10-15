Sida Xamaas hubka u samaysato iyo waxa laga sameeyo
Weerarkii Xamaas ay ku qaadday Israa’iil Sabtidii waxay wararku sheegayaan in ay u adeegsatay in ka badan 4000 oo gantaal, kuwaasoo qaarkood ay gudaha shishe u galeen Israa’iil, ayadoo sax ahaanshaha liishaankoodana uu aad uga sarreeyey sidii hore.
Tan iyo markii la aasaasay ururkaas 1987, garabkooda milateriga ee ay shaqadiisu aad u sir badan tahay wuxuu ka soo gudbay marxaladda maliishiyada, wuxuuna u shaqeeyaa sidii “milateri habaysan”.
Xiisadda Falastiin iyo Israa’iil u dhaxaysa intaa way sii kordhaysay, Xamaasna waxay soo saartay gantaallada Qassam. Waa gantaallo gacan ku samays ah, waxaana u ah shidaal Sokor la fariisiyey. Badankood muddo yar ayey hawada ku jiri jiri jireen, qiyaastii wax aan ka badnayn dhowr mayl, mararka qaarna Qasa gudaheeda ayey ku dhici jireen, khasaare bandanna ma geysan jirin.
Markii Israa’iil ay ka baxday Qasa 2005, Xamaas waxay rakibteen warshad qarsoodi ah oo ay ka heleen saaxiibadooda Iran iyo Suuriya, sida uu sheegayo milateriga Israa’iil.
Qalabka laga sameeyo gantaallada, waxyaabaha qarxa, biro iyo mishiinno ayaa soo gaaray Qasa, ayagoo badankood ka soo galay xudduudda Masar. Khubaradu waxay sheegayaan in la soo marsiiyey godad dhulka hoostiisa ku yaalla oo hoos mara gacan biyoodka Siinaay, qodanna ilaa Qasa laga yimaado.