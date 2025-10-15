Sida Xamaas hubka u samaysato iyo waxa laga sameeyo

News DeskOctober 15, 2025
1 minute read

Weerarkii Xamaas ay ku qaadday Israa’iil Sabtidii waxay wararku sheegayaan in ay u adeegsatay in ka badan 4000 oo gantaal, kuwaasoo qaarkood ay gudaha shishe u galeen Israa’iil, ayadoo sax ahaanshaha liishaankoodana uu aad uga sarreeyey sidii hore.

Tan iyo markii la aasaasay ururkaas 1987, garabkooda milateriga ee ay shaqadiisu aad u sir badan tahay wuxuu ka soo gudbay marxaladda maliishiyada, wuxuuna u shaqeeyaa sidii “milateri habaysan”.

Xiisadda Falastiin iyo Israa’iil u dhaxaysa intaa way sii kordhaysay, Xamaasna waxay soo saartay gantaallada Qassam. Waa gantaallo gacan ku samays ah, waxaana u ah shidaal Sokor la fariisiyey. Badankood muddo yar ayey hawada ku jiri jiri jireen, qiyaastii wax aan ka badnayn dhowr mayl, mararka qaarna Qasa gudaheeda ayey ku dhici jireen, khasaare bandanna ma geysan jirin.

Markii Israa’iil ay ka baxday Qasa 2005, Xamaas waxay rakibteen warshad qarsoodi ah oo ay ka heleen saaxiibadooda Iran iyo Suuriya, sida uu sheegayo milateriga Israa’iil.

Qalabka laga sameeyo gantaallada, waxyaabaha qarxa, biro iyo mishiinno ayaa soo gaaray Qasa, ayagoo badankood ka soo galay xudduudda Masar. Khubaradu waxay sheegayaan in la soo marsiiyey godad dhulka hoostiisa ku yaalla oo hoos mara gacan biyoodka Siinaay, qodanna ilaa Qasa laga yimaado.

News DeskOctober 15, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Maxaabiista Falastiin oo ka warramay tacadiyo iyo in si xun loola dhaqmay xabsiyada Israel

October 15, 2025

Trump oo sheegay in Mareykanka uu hubka ka dhigi doono Xamaas hadii iyagu diidaan

October 15, 2025

Khatarta ka dhalan karta dagaal dhex mara Itoobiya Ereteriya

October 15, 2025

Madaxweynaha Somaliland oo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyaay Adis-Ababa

October 14, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker