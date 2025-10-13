Madaxweynaha DDS oo shaaca ka qaaday saamiga ay Soomaalidu ka helayso shidaalka laga soo saarayo deegaanka

News DeskOctober 13, 2025
1 minute read

Madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar ayaa shaaca ka qaaday saamiga ay dawlad deegaanka Soomaalidu ka helayaan shidaalka deegaankaas laga soo saarayo.

Mustafe oo maanta ka hadlayey munaasabadda xuska maalinta calanka ee Itoobiya ayaa sheegay in boqolkiiba konton ay Soomaalidu ka heli doonaan dakhliga ka soo xarooda Shidaalka, halka faa’iidada dakhliyada kalena loo heli doono sidii caadiga ahayd. Mustafe ayaa hadalka ku durayey dadka ay siyaasad ahaan dhaliilaha qorshayaasha DDS.

“Shidaalka iyo Khayraadka ka soo baxaya iyo ganacsiga iyo shaqo abuurka laga helayo iyo dakhliga laga helayo oo si cad loogu ansixiyey golayaasha iyo sharciyada dalka in boqolkiiba konton la siinayo deegaanka Soomaalida oo ay leeyihiin, wixii kale ee dawladda dhexe u xaroodana uu yahay waxa aan haddaba ka faa’iideyno ee meel walba lagu dhisayo ee ah lacagaha dawladda federaalka ay miisaaniyadda ku darayso in haddana dano siyaasadeed iyo kuwo shaqsi awgood dadka six un loogu sawiro waa nasiib darro” ayuu yiri Mustafa.

News DeskOctober 13, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Musuqmaasuq Iyo Maamul Xumo Hadii Ay Yimadaan”Xildh Ilkacase

October 13, 2025

Hadii Aynu Muranka Hargaysa E Ganacsiag Isku Haysta Ee Garab Raratada”Xildhibaan

October 13, 2025

“xeer Ciise Wuxu La Midyahay Garadadi Laascanod Lagu Soo Dayey,” Eng Faysal Cali Waraabe

October 13, 2025

Madaxwenaha Somaliland oo Bari Safar ugu Baxaya Itoobiya

October 13, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker