Xidhiidhka Sii Kordhaya ee Xuutiyiinta Yemen iyo Kooxaha Argagixisada Soomaalida oo khatar ku ah Amniga Afrika
Xiriirka u dhexeeya fallaagada Xuutiyiinta ee Yemen iyo kooxaha argagixisada Soomaalida ayaa halis ugu jira inuu sii kordhiyo amni darrada Soomaaliya kana sii daro carqaladda maraakiibta maraysa Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas, sida lagu sheegay warbixin cusub oo kasoo baxday aries Intelligence oo ah hay’ad ka shaqeysa arrimaha amniga
Aries D. Russell oo ka tirsan hay’addan ayaa sheegay in ay jirto caddeyn la isku halleyn karo oo muujinaysa in shabakadaha xiriirka la leh Iran iyo Xuutiyiinta ay adeegsanayaan dekedaha Soomaaliya iyo waddooyinka tahriibka si ay hub ugu gudbiyaan Bariga Afrika.
“Waxa aan arkayno waa saameyn iyo joogitaan dhanka saadka ah, halkii laga filan lahaa in Xuutiyiintu si toos ah ciidamo ugu soo daadiyaan Afrika,” ayuu Russell u sheegay ADF.
Russell wuxuu ku sifeeyay Xuutiyiinta, iyo dagaalyahanada Jihaadiga ah ee ka yimid Ciraaq iyo Suuriya, inay yihiin shirkado ciidan oo suuqa madow ah (PMCs) – kuwaas oo ah ururo nidaamsan oo bixiya adeegyo la mid ah ciidan sida tababar, talo-bixin iyo taageero xeeladeysan.
“Inkastoo kooxahan ay yihiin kuwo ku dhisan fikir iyo xiriiryo shabakadeed halkii ay ka ahaan lahaayeen shirkado raadinaya faa’iido sida kuwa Reer Galbeedka, haddana waxay u dhaqmaan sida qandaraasleyaal ama kuwa hoosaad u shaqeeya nidaamka hubeysan,” ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in Xuutiyiinta ay Iran taageerto ay hub siiyaan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama Soomaaliya, sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hubeysan, gantaallada lidka diyaaradaha iyo qalab kale oo lagu ogaaday inuu ka yimid bakhaarada hubka ee Iran.