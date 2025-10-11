Xidhiidhka Sii Kordhaya ee Xuutiyiinta Yemen iyo Kooxaha Argagixisada Soomaalida oo khatar ku ah Amniga Afrika

News DeskOctober 11, 2025
1 minute read

Xiriirka u dhexeeya fallaagada Xuutiyiinta ee Yemen iyo kooxaha argagixisada Soomaalida ayaa halis ugu jira inuu sii kordhiyo amni darrada Soomaaliya kana sii daro carqaladda maraakiibta maraysa Gacanka Cadmeed iyo Badda Cas, sida lagu sheegay warbixin cusub oo kasoo baxday aries Intelligence oo ah hay’ad ka shaqeysa arrimaha amniga

Aries D. Russell oo ka tirsan hay’addan ayaa sheegay in ay jirto caddeyn la isku halleyn karo oo muujinaysa in shabakadaha xiriirka la leh Iran iyo Xuutiyiinta ay adeegsanayaan dekedaha Soomaaliya iyo waddooyinka tahriibka si ay hub ugu gudbiyaan Bariga Afrika.

“Waxa aan arkayno waa saameyn iyo joogitaan dhanka saadka ah, halkii laga filan lahaa in Xuutiyiintu si toos ah ciidamo ugu soo daadiyaan Afrika,” ayuu Russell u sheegay ADF.

Russell wuxuu ku sifeeyay Xuutiyiinta, iyo dagaalyahanada Jihaadiga ah ee ka yimid Ciraaq iyo Suuriya, inay yihiin shirkado ciidan oo suuqa madow ah (PMCs) – kuwaas oo ah ururo nidaamsan oo bixiya adeegyo la mid ah ciidan sida tababar, talo-bixin iyo taageero xeeladeysan.

“Inkastoo kooxahan ay yihiin kuwo ku dhisan fikir iyo xiriiryo shabakadeed halkii ay ka ahaan lahaayeen shirkado raadinaya faa’iido sida kuwa Reer Galbeedka, haddana waxay u dhaqmaan sida qandaraasleyaal ama kuwa hoosaad u shaqeeya nidaamka hubeysan,” ayuu yiri.

Waxa uu sheegay in Xuutiyiinta ay Iran taageerto ay hub siiyaan kooxaha xagjirka ah ee ka dagaalama Soomaaliya, sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hubeysan, gantaallada lidka diyaaradaha iyo qalab kale oo lagu ogaaday inuu ka yimid bakhaarada hubka ee Iran.

News DeskOctober 11, 2025
1 minute read
home

Related Articles

𝐇𝐚𝐦𝐛𝐚𝐥𝐲𝐨 𝐆𝐮𝐮𝐬𝐡𝐚 𝐃𝐢𝐛𝐥𝐮𝐦𝐚𝐚𝐬𝐢𝐲𝐚𝐝𝐞𝐞𝐝 𝐞𝐞 𝐓𝐚𝐚𝐫𝐢𝐢𝐤𝐡𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐔𝐬𝐨𝐨 𝐇𝐨𝐲𝐚𝐭𝐞𝐲.

October 11, 2025

“Shantan shirkadood ayaa isku dhaama Shirkadaha dalka waalaay….” Eng Faysal Cali Waraabe.

October 11, 2025

Maraykanka oo Xafiis Ka Furanaya Somaliland

October 11, 2025

Boosaaso oo marin u noqotay dagaalyahannada calooshood u shaqeystayaasha ah ee loo diro dagaalka Suudaan

October 11, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker